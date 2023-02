Der Ideen- und Experimentierraum mit industriellem Schwerpunkt entstand im Schulterschluss zwischen dem Bremer Senat, der Universität Bremen, der Lenze SE und encoway GmbH, einem Tochterunternehmen

des Hamelner Automatisierungsspezialisten. Im Technologiepark in unmittelbarer Nähe zur Universität ist nach eineinhalb Jahren Bauzeit ein Ökosystem entstanden, das auf den Einsatz digitaler Technologien und vor allem auf Transfer und Kollaboration ausgelegt ist. Der vom Land Bremen geförderte Hub soll vor allem mittelständischen Industrieunternehmen die notwendige digitale Transformation ermöglichen und ein Testareal für Innovationen sowie neue Geschäftsmodelle sein.

Gemeinsames Handeln ist notwendig

Insbesondere kleine und mittelgroße Industrieunternehmen (KMU) stehen angesichts eines immer volatiler werdenden Umfelds vor großen Herausforderungen. Sie müssen ihr Tagesgeschäft erfolgreich erledigen und gleichzeitig Innovationen entwickeln, die den Geschäftserfolg der Zukunft absichern. Die Digitalisierung bietet hierfür Potential. Die Frage ist jedoch, wie die Unternehmen die digitale Transformation allein, ohne ausreichendes (digitales) Know-How, mit sehr begrenzten Ressourcen schnell und wertschöpfend umsetzen sollen. Eben nicht ALLEIN.



„In unserer technologisch wie organisatorisch komplexen Welt können wir in Zukunft nur über Kollaboration erfolgreich sein. Gerade für uns in Deutschland und Europa gilt: Erfolg ist mehr und mehr eine Frage der intelligenten Zusammenarbeit“, fasst Lenze-CEO Christian Wendler die Motivation hinter dem Projekt zusammen. Er führt in seiner Eröffnungsrede weiter aus: „Unsere Mission bei Lenze ist es, gerade die KMUs, unsere mittelständischen Kunden bei der digitalen Transformation kompetent zu begleiten und ihnen ein Ökosystem für diesen wertvollen Austausch anzubieten. Der Digital Hub Industry bietet dafür hervorragende Voraussetzungen und ein außerordentlich kreatives Umfeld.“

Die Aufgabe des Digital Hub Industry

Die Grundidee des DHI ist, einen Ort für den Austausch zwischen Unternehmen und Forschungsbereichen der Universität und Hochschulen zu schaffen. Auf der einen Seite liefern die Unternehmen wie Lenze ihr industrielles Know-How und bringen ihre digitalen Herausforderungen und aktuellen Problemstellungen als konkrete Untersuchungsobjekte für Forschungsvorhaben ein. Auf der anderen Seite profitieren die Unternehmen von den Forschungsergebnissen und können diese in neue digitale Produkte, Dienste oder Geschäftsmodelle transformieren.





Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa hob in ihrem Grußwort die Bedeutung des Digital Hub Industry für das Land Bremen hervor: „Insbesondere mittelständische Unternehmen und Startups werden durch bedarfsorientierte und praxisnahe Angebote auf ihrem Weg in die Digitalisierung unterstützt und gestärkt. Der Digital Hub Industry steigert so die Attraktivität unseres Standortes nachhaltig, er schafft neue Arbeitsplätze und sichert bestehende."





Herzstück des Hubs im Neubau Neos mit seinen ca. 16.000 m² Büro-, Labor- und Eventflächen ist ein Open Innovation Lab mit Coworking- und Maker-Spaces, vielfältigen Laborflächen und einer großen Veranstaltungsfläche. Hier können Industrieunternehmen gezielt miteinander, mit WissenschaftlerInnen der Universität oder mit Start-Ups und „digitalen“ Talenten kooperieren. In Zeiten von Fachkräftemangel bietet der Digital Hub Industry einen Vorteil, denn durch die unmittelbare Nähe zur Universität Bremen schafft er einen einfachen Zugang zu Fachkräften und Innovatoren.