Der Maschinenbauer profitiert von der Durchgängigkeit und der Verfügbarkeit der relevanten Informationen und Dokumente aller verbauten Geräte, weil die Integration, Pflege und Nutzung dieser Daten über den Standard völlig automatisch ablaufen kann. Einsparpotentiale im zweistelligen Prozentbereich sind möglich bei gleichzeitiger Erhöhung der Möglichkeiten.

Wie man mit dem digitalen Zwilling am besten startet

Es sind keine speziellen Voraussetzungen nötig – nur die Bereitschaft sich auf neue Technologien und Methodiken einzulassen. Ich empfehle: suchen Sie sich die richtigen Partner, die - wie Lenze - bei der Umsetzung unterstützen. Es geht nicht darum, gleich radikal alles Gewohnte über den Haufen zu werfen, sondern darum, den passenden nächsten Schritt zu finden, erste Durchstiche zu machen und zu lernen. Ganz wichtig ist zu Anfang die Überlegung, was eigentlich der Mehrwert sein soll. Also, was will ich überhaupt erreichen. Den digitalen Zwilling macht man nicht zum Selbstzweck. Dafür lohnt es sich, die Anforderungen des eigenen Kunden anzuschauen. Auf der anderen Seite sollte sich der Maschinenbauer auch darüber Gedanken machen, welche nützlichen Informationen er überhaupt bieten kann, wie beispielsweise Asset Informationen für Maintenance-Tools.

Geänderte Kundenanforderungen seit Corona

Die digitale Transformation im Maschinenbau hat sich beschleunigt. Das liegt daran, dass der Druck, effizienter, schneller und flexibler zu werden zugenommen hat. Natürlich ist auch die Akzeptanz gestiegen, digitale Lösungen überhaupt einzusetzen. Schauen Sie doch nur, wie selbstverständlich wir alle heute digitale Messen, Webinare oder Teams-Besprechungen nutzen. Die Sinnhaftigkeit der Hilfsmittel für digitales Engineering und Sharing-Mechanismen für verteiltes Arbeiten werden wesentlich konstruktiver diskutiert. Insofern wirkt sich die Pandemie schon auf die Geschwindigkeit aus, mit der wir uns weiterentwickeln. Einen Push haben auch die konkreten Lösungen für digitales Engineering, Condition Monitoring, Predictive Maintenance oder auch Remote Service erlebt. Schließlich mussten wir lernen, Aufgaben selbständiger und mit weniger Kontakten zu anderen Menschen, und by-the-way, zur Maschine zu erledigen.

Digitaler Zwilling als Herzstück der Industrie 4.0