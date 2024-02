Wenn ich die letzten Jahre Revue passieren lasse, so waren sie von mehreren Ereignissen geprägt, die zu großen Schwierigkeiten in den globalen Lieferketten geführt haben: Was mit der Corona-Pandemie begann, setzte sich fast nahtlos mit den Konflikten in Osteuropa fort und spitzt sich nun mit den Unruhen im Roten Meer weiter zu. Die Reedereien müssen aus Sicherheitsgründen ihre Routen ändern, was sowohl die Energiekosten als auch die Kosten für Transportcontainer deutlich in die Höhe getrieben hat.



Das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Preise und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen - vor allem für die Akteure, die in globalen Netzwerken agieren. Die wichtigste Erkenntnis: Wir leben in einer Zeit der Krisen und Konflikte. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Entsprechend müssen Unternehmen ihr Ersatzteilmanagement an die aktuellen Rahmenbedingungen anpassen. Das Gebot der Stunde aus meiner Sicht: Resiliente Lieferketten und Global Supply Chain Management.

Fachkräftemangel als Innovationsmotor

Eine weitere (wenn auch nicht neue) Herausforderung ist der allgegenwärtige Fachkräftemangel. Für eine Vielzahl an wichtigen Jobrollen in der Aftermarket-Branche stehen zu wenig qualifizierte Nachwuchs-Experten zur Verfügung. Wir sehen, dass vor allem für Planungsteams das Thema zunehmend an Brisanz gewinnt: Einen großen Teil des unverzichtbaren Fachwissens liefern langjährige Mitarbeiter – doch sie nähern sich dem Ruhestand. Für Unternehmen besteht also dringender Handlungsbedarf, um die personellen Lücken zu schließen, die zum Teil bereits jetzt bestehen oder sich in naher Zukunft ergeben werden.