Vielen Industrieunternehmen geht es darum, ihre Kunden wirklich besser zu machen. Aber natürlich will man daran auch monetär partizipieren. Hier ist ein interessantes Beispiel die Kooperation des Maschinenbauers Trumpf mit der Münchner Rück Versicherung. Diese haben ein As-a-Service-Projekt gestartet, um den Produktionsprozess vollständig auf die Anforderungen der Kunden zuzuschneiden. Das Leistungsversprechen des Angebots umfasst den Zugriff auf eine vollautomatische Laserschneidanlage, ein Lagersystem, das Produktions-Know-how von Trumpf und die notwendigen Servicekomponenten sowie die Wartung der Anlagen und die benötigten Rohstoffe.



Maschinenbauern und Anlagenbauer bieten sich also viele neue Umsatzquellen, und gleichzeitig ergeben sich noch weitere Vorteile: Durch die Nutzung der Subscription-Angebote können sie genau analysieren, was der Kunde wirklich braucht und nutzt. Die Ergebnisse solcher Analysen helfen dabei, die Bedürfnisse des Kunden besser zu verstehen und die Angebote exakt daran anzupassen und immer wieder zu verbessern. „Optimization in the Loop“ also. Dadurch ergibt sich eine echte Kundenorientierung, die nicht lediglich ein abgedroschener Werbespruch ist, sondern die durch die neuen Geschäftsmodelle auch gelebt wird.