Faulhaber will seine Vertriebsorganisation vor dem Hintergrund steigender Komplexität auf den internationalen Märkten stärken und richtet daher den globalen Vertrieb unter Geschäftsführer Karl Faulhaber neu aus. Marcus Remmel wird ab sofort die globale Marktentwicklung übernehmen, was Business Development und Market Channel Development einschließt. In dieser Position wird das Unternehmen seinen Schwerpunkt verstärkt auf Kunden, Zielmärkte und Regionen mit hohem Potenzial legen. Faulhaber wird in die Entwicklung spezialisierten Marktwissens in den Bereichen Medizin, Automatisierung und Robotik investieren. Volker Sprenger, der bereits heute die Vertriebsaktivitäten in Deutschland leitet, wird künftig Schlüsselkunden auf globaler Ebene betreuen und gleichzeitig die Nordamerika-Präsenz des Unternehmens ausbauen. Mireille Deckers-Strobel, die derzeit den Bereich Global Sales Operations leitet, wird zusätzlich die Verantwortung für die wichtigen Vertriebsmärkte Europa, China, Asia-Pacific übernehmen. Sie wird sich auch um globale Direktkunden und das Distributionsnetzwerk kümmern.

Geschäftsführer Karl Faulhaber erklärt: "Die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation durch unser erfahrenes Managementteam ermöglicht es uns, die globalen Vertriebsaktivitäten zu stärken und neue Impulse zu setzen."



