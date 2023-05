Industrie 4.0 steht für die Digitalisierung der produzierenden Industrie und führt zum vermehrten Einsatz von IT in (österreichischen) Fabriken. Die hohe Diversität in der Produktion, z.B. aufgrund branchenspezifischer Anforderungen oder existierender Anlagen unterschiedlicher Hersteller, führt zu einem traditionell ausgeprägten Bedarf nach standardisierten Lösungen und Interoperabilität seitens der Unternehmen. Dadurch wird die Entstehung dominanter Plattformen häufig verhindert. Dennoch gibt es einige Bereiche, in denen die Gefahr der „Enshittification“ (siehe Infobox) langfristig vorhanden ist.



Sehr viel Aufmerksamkeit erhält aktuell z.B. der Bereich Cloud Computing. Große, internationale Anbieter („Hyperscaler“) rittern um Marktanteile, auch im österreichischen Mittelstand. Cloud Apps und Services versprechen Nutzerinnen innovative Anwendungen, z.B. zu Condition Monitoring oder in der Qualitätssicherung. Gleichzeitig werden Anreize gesetzt, um möglichst viele Entwickler davon zu überzeugen, ihre Anwendungen für die jeweiligen Ökosysteme zu entwickeln. Plattformen entstehen und konkurrieren miteinander.

