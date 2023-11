Alba tooling & engineering GmbH entwickelt und produziert Fertigungssysteme im Bereich hochwertiger Kunststoffbauteile. Die international tätige Alba Gruppe beschäftigt aktuell weltweit über 400 Mitarbeiter:innen. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Österreich, Forstau. An 8 Standorten vertreten, bietet die Firma komplexe Werkzeuge, Maschinen und Anlagen, sowie Servicedienstleistungen an.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Werkzeugbauer am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Die Insolvenz wird auf Umsatzeinbußen seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie zurückgeführt. Die Schließung von Produktionsstätten und Standorten war mit erheblichen Kosten verbunden. Schließlich führte die mangelnde Liquidität zu Herausforderungen bei der Abwicklung von Aufträgen, wodurch laufende Verbindlichkeiten nicht mehr bedient werden konnten.



Trotz der aktuellen Herausforderungen plant das Unternehmen, den Betrieb fortzusetzen und den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren anzubieten. Dieser Schritt zeigt das Bemühen des Unternehmens, die Krise zu bewältigen und die Arbeitsplätze zu sichern.