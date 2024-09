Welches Ziel verfolgen Sie mit dieser Veranstaltung?



Walter Eichner: Der Ausgangspunkt für diese Veranstaltung liegt in der erfolgreichen Smart Automation, die in ungeraden Jahren in Linz stattfindet und sich als eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung etabliert hat. In den geraden Jahren fand die Smart Automation 2016 und 2018 auch in Wien statt. Diese Messe war auch für 2020 geplant und bereits vollständig vorbereitet. Doch leider musste die Messe in Wien 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, und wir konnten sie nicht weiterführen. Aus diesem Grund haben wir 2021 gemeinsam mit Mitgliedern des Fachbeirats der Smart beschlossen, eine Veranstaltung im Osten Österreichs zu organisieren, um eine Lücke zu füllen. Die Idee war, im Design Center in Linz eine Alternative oder eine Ersatzveranstaltung zu schaffen. Die erste Veranstaltung fand schließlich 2022 in der Pyramide in Vösendorf statt. Nach der ersten Ausgabe haben wir das Feedback der Teilnehmer ausgewertet und beschlossen, das Format zu komprimieren, um es effizienter zu gestalten. Wir haben das Programm bewusst so gestaltet, dass es sowohl informativ als auch kompakt ist, um den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden.



Sie erwähnten den Fachbeirat der Smart. Das Format unterscheidet sich ja von einer traditionellen Messe, da es mehr auf Frontalvorträge setzt. War dies eine bewusste Entscheidung seitens der Branche, die derzeit vermehr auf Hausmessen setzt?



Eichner: Ja, das ist richtig. Diese Entwicklung ergab sich aus intensiven Gesprächen mit der Messegesellschaft RX. Es wurde deutlich, dass es einen Wandel in der Branche gibt. Die Messe RX hat angekündigt, sich aus Österreich zurückzuziehen, und die bisherigen Standorte sollen an neue Eigentümer übergehen. Diese Veränderungen haben dazu geführt, dass Unternehmen wie Beckhoff, die regelmäßig auf Veranstaltungen wie den Power Days, der Intertool und der Smart vertreten waren, Interesse an neuen Formaten gezeigt haben. Traditionelle Messen, wie die dreitägige Smart oder die viertägige Intertool, sind zwar nach wie vor sehr geschätzt, aber es gibt ein wachsendes Bedürfnis nach neuen Ansätzen. Unsere Veranstaltung soll daher auch als Stellvertreterveranstaltung für die Smart in Wien dienen. Wien hat als Kongressstadt ein enormes Potenzial, aber es ist oft schwierig, hier erfolgreiche Messen zu organisieren. Die Idee hinter unserer Veranstaltung ist es, den Osten Österreichs, insbesondere Wien, stärker in den Fokus zu rücken und den Bedarf an hochwertigen Veranstaltungen zu decken.