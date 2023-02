Programmauszug und Austeller

Wie das in der Praxis funktioniert, können BesucherInnen der Veranstaltung hautnah erleben. „Das Produkt fit für die digitale Wertschöpfung machen“ – davon berichtet die Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG, die einen modularen Baukasten erfolgreich umgesetzt hat. Unter dem Motto: „So gelingt die Baukastenentwicklung“ referiert Dr. Sandra Szech, Geschäftsführerin der Odego GmbH, die ihre Erfahrungen u.a. bei der methodischen Entwicklung und Bewertung eines Baukastens teilt. Auch die Unternehmen Aartec Engineering B.V. und die Sollich KG nehmen Interessenten vor Ort und online mit in ihre Praxisanwendungen.



Weitere Unternehmen wie Grundfos und CadCabel lassen BesucherInnen des EF|A an ihren eigenen Praxisanwendungen teilhaben. ExpertInnen von Eplan ergänzen diese Beispiele um Methoden und Strategien zu Modularisierung, Standardisierung und zum Automated Engineering anhand der Anwendungen eBuild, Eplan Cogineer und EEC.

Hands-on-Sessions

Eines der Highlights für Online-BesucherInnen sind die Hands-on-Sessions, in denen AnwenderInnen selbst erste Gehversuche in der Software Eplan machen können. Schaltpläne generieren oder die Maschinenverkabelung an einem 3D-Modell testen: Das alles lässt sich live testen und erproben – für schnelle erste Einblicke in die Software. Partner von Eplan wie Configit, Encoway und SAE sind mit Vorträgen und virtuellen Partnerständen vertreten und stehen auch für Fragen und Antworten online zur Verfügung.

Was Eplan sonst noch so macht:

