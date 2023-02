Der Spatenstich erfolgte 2018. Ein Jahr später bezogen die MitarbeiterInnen von Heitec und EPLAN ihr Technologiezentrum nördlich von Amstetten. In dem noch immer sehr neu wirkenden Gebäude sind mittlerweile rund 80 Menschen tätig. „Der Plan ist, dass wir in den nächsten Jahren insgesamt auf 100 MitarbeiterInnen wachsen“, sagt Jürgen Hörlendsberger, Geschäftsführer von Heitec Systemtechnik. Sein Unternehmen bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen zur Optimierung von Produktion und Produkten. Und es ist auf Wachstum eingestellt: Der Standort bietet Platz für weitere Büros und auch genügend Grundfläche für eine zusätzliche Produktionshalle. EPLAN bietet Software und Services rund um das Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung und Mechatronik. Dabei steht immer die Durchgängigkeit und ständige Verfügbarkeit von Betriebsdaten im Fokus.

Ein Hidden Champion im Raum Amstetten

Wie FACTORY berichtete, war die Wahl für den Standort im 1000-Einwohner Ort Ardagger Stift mitunter historisch begründet. Zudem ist die Umgebung generell sehr von Industrie geprägt – was auch seine Nachteile hat. „Gerade in den industriellen Ballungszentren ist es schwierig Fachkräfte zu finden“, erklärt Klaus Preyler, der den Vertrieb bei Heitec leitet. „Hier im Raum Amstetten ist es nicht einfach mit den großen Betrieben in der Gegend mitzuhalten. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir beim End-User nicht bekannt sind. Es gibt viele, die an unserem Standort vorbeifahren und fragen: ‚Was macht ihr eigentlich?‘. Dann erklären wir, dass wir die ganze Bandbreite des Engineerings abdecken. Und dass hier jeder bis hin zur Konzepterstellung, After Sales, Servicetechnik und Montage einen interessanten Job finden kann“, so Preyler weiter.