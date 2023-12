Die VDMA-Fachabteilung Fahrerlose Transportsysteme stellt ihren Vorstand mit der aktuellen Wahl - zumindest teilweise - neu auf. Jan Drömer, CIO der ek robotics GmbH, wurde bereits im letzten Jahr in seine zweite Amtszeit gewählt. Der Österreicher Wolfgang Hillinger, Geschäftsführer der DS Automotion GmbH, wurde nun ebenfalls wiedergewählt. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Andreas Drost, Geschäftsführer von MLR System, der die Position seit 2019 innehatte.

An seine Stelle tritt nun Wolfgang Hackenberg. Er ist CEO und Co-Founder von Synaos aus Hannover und ist dort verantwortlich für die strategische Orientierung und Entwicklung des Unternehmens. Die Softwarefirma bietet eine Intralogistik Management Plattform, die etwa bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Anwendung findet. Sie "verbindet alle relevanten Ressourcen, organisiert und optimiert alle Prozesse ganzheitlich auf Basis der sich ständig verändernden Umgebung auf dem Shopfloor", wie es auf der Website des Unternehmens heißt.

Hackenberg studierte Business Administration und Ingenieurwesen und war dann zehn Jahre lang bei der Volkswagen AG beschäftigt. Dort war er unter anderem Assistent des Leiters der Konzern IT und Organisation und verantwortete die Shopfloor IT für den Konzern und die Marke VW. Zuletzt war er im Rahmen des Aufbaus und Leitung des Smart.Production:Labs in der Konzern IT verantwortlich für Industrie 4.0. Zu seiner Wahl in den Vorstand sagte er: „Der VDMA repräsentiert den Kern des Wirtschaftsstandortes Deutschland und ist für ihn eine wichtige Stimme und Beschleuniger. Sich hier in einem der wichtigsten und auch dynamischsten Bereiche - der Automatisierung der Intralogistik - zu engagieren, ist Ehre und selbstverständliche Verpflichtung zugleich.“

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!