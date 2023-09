Vielen heutigen Produktionslinien fehlt es an Flexibilität. Die Inbetriebnahme von starr verketteten Anlagen geht oft mit Problemen einher, was Anlagenbetreiber und Maschinenlieferanten in der Hochlaufphase in Nöte bringt. Hier setzen wir mit einem neuen Konzept an: Flexible und eigenständige Module, welche aus Standardzellen aufgebaut sind, werden in einem Netzwerk durch vollautomatische Roboter zu einem Gesamtsystem verbunden. Dieser Grundgedanke ist freilich nicht neu, wird aber erst jetzt durch unseren neuen Standard leistbar: Die Anlagen bei VANILLA kommen aus einem Baukasten mit hauseigenem Transportsystem, welche für die automatische Montage von Elektroantrieben technisch maximiert und kostentechnisch ausoptimiert werden. Angeboten und produziert werden die Anlagen mit Partnern in Kund:innennähe nach dem „Local-for-Local“-Prinzip.