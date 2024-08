Bei den Vorstandswahlen wurden zudem Greg Boucaud (Chief Marketing Officer) und Sarat Kumar Reddy Molakaseema (Chief Architect Officer) in ihren Ämtern bestätigt. Bereits im Mai wurde auf der Jahreshauptversammlung in Barcelona außerdem das neue Leitungsgremium gewählt. Im Board of Directors sind nun vertreten:

James Lee | Chairman | ASRock Industrial

Whit McConnell | Chief Engineer | Automation & Process Control at ExxonMobil

David McCall | Senior Director | Industrial Standards at Intel Corporation

Sølve Raaen | Principal Architect | Kongsberg Maritime

Raquel Torres | Chief Ecosystem Officer | Schneider Electric

Amol Bhusari | Business Manager | Digital Integration at Wood

Vien Nguyen | Principal Software Architect | Yokogawa