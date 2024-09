Gerade in der Produktion wird die Sicherheit von Software in Zeiten vernetzter Fabriken und verschmelzender IT-/OT-Systeme immer wesentlicher. Was kann man also abseits der Anbieterwahl und der Einforderung von Quellcode-Transparenz tun, wenn man möglichst sichere Software einsetzen möchte?



Eine Möglichkeit bieten Normen und Standards. In der Automobilindustrie spielen z.B. die Norm ISO/SAE 21434 oder der TISAX-Standard wichtige Rollen. Durch deren Einhaltung bzw. entsprechende Zertifizierungen können Software-Anbieterinnen Vertrauen schaffen. Standards und bekannte Bedrohungen können auch mit entsprechender Software schon im Produktdesign berücksichtigt werden. Die steirische AVL setzt dabei z.B. auf die ThreatGet-Software, die u.a. vom österreichischen AIT entwickelt wurde.

Darüber hinaus kann die Resilienz einer Software durch die gezielte Schaffung von Extremsituationen und durch darauf aufbauende Anpassungen erhöht werden. Die von Netflix entwickelte Open Source Software Chaos Monkey hilft z.B. genau dabei. Das Prinzip dahinter: gezielte Sabotage zur Erhöhung der Sicherheit. Diese Vorgehensweise empfiehlt auch der renommierte Security-Experte Bruce Schneier.



Schneier wiederum ist namensgebend für „Schneier’s Law“ – einen Merksatz, der auch für produzierende Unternehmen im Zusammenhang mit Software und Vertrauen gilt: Jeder kann ein Sicherheitssystem entwickeln, das so durchdacht ist, dass man selbst sich nicht vorstellen kann, wie man es zerstören könnte.