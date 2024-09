Die diesjährige 5. Ausgabe des Autonomous Main Events wird erneut in Wien in der Hofburg sowie virtuell vom 23. bis 24. September 2024 stattfinden. Mit mehr als 500 Entscheidungsträgern, die OEMs, Tier-1-Zulieferer, Softwareunternehmen und Halbleiterfirmen vertreten, hat sich das Autonomous Main Event zu einer der renommiertesten Konferenzen in der Branche der autonomen Mobilität entwickelt und stellt die Zusammenarbeit zwischen internationalen Unternehmen und Organisationen in den Vordergrund. Zu den namhaften Rednern gehören Lars Reger (CTO, NXP), Shai Shalev-Shwartz (CTO, Mobileye), Nikolai Setzer (CEO, Continental), Mathias Pillin (CTO, Bosch Mobility), Sterling Anderson (Mitbegründer und Chief Product Officer Aurora), Nils Jaeger (Präsident, Volvo Autonomous Solutions) und viele mehr.

Link: Das vollständige Programm des Autonomous Main Events in Wien

Unter dem Slogan „Keine Abstriche oder Kompromisse: auf dem Weg zum sicheren autonomen Fahren“ wird das Autonomous Main Event 2024 mehr denn je auf eine Verpflichtung für höchste Sicherheitsstandards fokussieren. "Wir fühlen uns geehrt, eine hoch angesehene Reihe von Branchenpionieren und Vordenkern begrüßen zu dürfen“, so Ricky Hudi, Vorsitzender von The Autonomous. "Das wachsende Interesse an sicheren autonomen Mobilitätslösungen, der Trend zu softwaredefinierten Fahrzeugen und die Bedeutung strategischer Partnerschaften spiegeln sich in den diesjährigen Themen und den bemerkenswerten Rednern, die wir versammelt haben, wider. Sicherheit bleibt eine feste Priorität, und unsere unermüdlichen Bemühungen durch die Initiative The Autonomous unterstreichen unser Engagement, dieses kritische Anliegen gemeinsam weiter anzugehen.“