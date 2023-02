„In Zeiten veränderter KundInnennachfrage, geopolitischer Verschiebungen und pandemiebedingter Lieferkrisen müssen Lieferketten so umgestaltet werden, dass sie externe Veränderungen erkennen und schnell darauf reagieren können. Heute ist ToolsGroup der bevorzugte Partner vieler führender Hersteller, Distributoren und Einzelhändler und ermöglicht es ihnen, das Serviceniveau, den Lagerbestand und die Nutzung des Betriebskapitals zu verbessern. ToolsGroup ist einzigartig positioniert, um seine Fähigkeiten zu erweitern und die zunehmend komplexen Anforderungen der heutigen Lieferketten zu erfüllen. Ich möchte Yossi und dem Vorstand dafür danken, dass sie mir die Ehre zuteilwerden lassen, das Unternehmen in die nächste Wachstums- und Innovationsphase zu führen", so Kuznetsova.