Thorsten Hartl studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Donau-Universität Krems. Anschließend absolvierte er einen MBA in General Management Competences. Eine Ausbildung an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt in Neufelden mit Abschluss als Ingenieur bildete die technische Basis. Danach war er in Österreich sowie in Ungarn und Rumänien im Vertrieb von Elektromotoren, Ventilatoren und elektronischen Komponenten tätig.

"Es ist ein großartiges Gefühl, durch den Wechsel zu Ziehl-Abegg in eine Branche zurückzukehren, die mir so am Herzen liegt“, freut sich Thorsten Hartl. Ziehl-Abegg steht für eine hohe Fertigungstiefe und die ideale Kombination von Motor, Regelgerät und Ventilator aus einer Hand. „Das erfordert ein fundiertes Fachwissen“, sagt Nils Kowalke, Regional President Sales Unit Europe Middle von Ziehl-Abegg in Deutschland. „Darüber hinaus kennen unsere Mitarbeitenden auch die Anwendungen unserer Kunden sehr gut“, fügt Kowalke hinzu, der selbst zwei Jahre die Geschicke von Ziehl-Abegg in Österreich geleitet hat. Dies führe dazu, dass die Kunden die Mitarbeiter von Ziehl-Abegg als Experten besonders schätzen.