Robotik : "Test before invest" im neuen Robotik-Zentrum

Das Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung am MCI vernetzt seine Partner mit Unternehmen und Experten in der Region. Was das in der Praxis bedeutet, erfährt man bei einer Fachveranstaltung von Sick, ABB und Schunk zum Thema Robotik und Safety in der Produktion am 17. Oktober 2022.