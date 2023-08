Genauso wie bei fast 70% der Start-ups in Österreich sind auch bei uns der Vertrieb, die Kundenakquise und die Finanzierung herausfordernd. Dennoch haben wir es geschafft Vertriebspartner in Deutschland, den Beneluxländern und jetzt neu, auch in Ungarn zu finden und haben mitten in der COVID-Krise die Gewinnzone erreicht.