„Wir stellen mit Freude fest, dass immer mehr junge Menschen eine Lehre bei den Wiener Industriebetrieben machen. Und eine Lehre in der Industrie bringt hervorragende Verdienst- und Karrieremöglichkeiten“, unterstreicht Spartenobmann Ehrlich-Adám.

Aktuell gibt es etwa 1.200 Industrielehrlinge in Wien – das sind um 25 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. „Ich möchte den 20 Betrieben danken, dass sie mit großem Engagement dazu beigetragen haben, die Begeisterung bei den Jugendlichen für einen Beruf in der Industrie zu entfachen“, so Ehrlich-Adám weiter. „Ich bin mir sicher, dass wir heute viele neue Lehrlinge für unsere Industriebetriebe gefunden haben.“

Experimente von „Chemie on Tour“, bei denen Absolventen der Technischen Universität Wien mit Feuer, Rauch und zahlreichen Tricks hantierten, beeindruckten die Schülerinnen und Schüler und luden gleichzeitig zum Mitmachen ein.