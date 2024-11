Auf der diesjährigen SPS können Besucher erleben, wie B&R Maschinenbauer, Integratoren, Eigentümer und Betreiber dabei unterstützt, neue Produktivitätslevel zu erreichen. Mehr als 150 B&R-Experten stehen bereit, um die aktuellen Innovationen des Unternehmens zu präsentieren – von neuer AI-Programmierung und Cloud-basiertem Engineering bis hin zu IoT-Lösungen, AI-unterstützter Bildverarbeitung und einem neuen offenen Ansatz für die Sicherheitstechnik.

„Egal, ob Sie Maschinen bauen oder betreiben, das oberste Ziel ist immer maximale Effizienz und Produktivität. Die Schwierigkeit besteht darin, dies mit der Flexibilität und Einfachheit in Einklang zu bringen, die in einer Welt zunehmender Komplexität, sich ändernder Kundenanforderungen, Umweltbelastungen und vernetzter digitaler Ökosysteme so wichtig geworden sind“, erklärt Florian Schneeberger, Chief Technology Officer von B&R. “Deshalb hilft jeder Innovationsschritt, den wir unternehmen, unseren Kunden, diesen Spagat zu meistern – und ermöglicht ihnen, mit unseren fortschrittlichen, offenen und vernetzten Automatisierungslösungen sowohl Effizienz als auch Flexibilität zu erreichen.“



Der B&R Messestand auf der diesjährigen SPS zeigt, wie das Bekenntnis von B&R zu Offenheit dazu beiträgt, Menschen, Plattformen und Produkte zu verbinden, um die Produktivität zu steigern. Durch die Kombination eines umfassenden Portfolios für die Maschinenautomatisierung mit einem globalen Netzwerk von Experten und Partnern ist B&R in der Lage, Hardware, Software und Mechatronik für reale Anforderungen anzubieten. Offene und interoperable Lösungen verbinden das B&R-Ökosystem über Grenzen hinweg – mit bestehenden Brownfield-Architekturen, Ökosystemen verschiedener Anbieter und neuen Cloud-basierten Tools. „In jedem Fall“, so Schneeberger, „liegt der Fokus darauf, jedem Kunden die für ihn beste Lösung zu bieten."



Live und interaktiv



Besucher der SPS 2024 gehören zu den Ersten, die die neue Version der Automatisierungssoftware von B&R in Augenschein nehmen können. Mit einer komplett neuen Bedienoberfläche, AI-basiertem Coding und flexiblem Cloud-basiertem Engineering verspricht sie mehr Produktivität und bessere Zusammenarbeit in Automatisierungsprojekten. An interaktiven Workstations kann dies in der Praxis getestet werden, ebenso wie der neue Ansatz von B&R in der Sicherheitstechnik mit offener Datenarchitektur und einer Vielzahl neuer Programmiermöglichkeiten.



Auf dem B&R Messestand werden auch die neuesten Entwicklungen von B&R im Bereich der offenen Robotermechanik und des mechatronischen Produkttransports präsentiert, darunter die Simulation per digitalem 3D-Zwilling für Konzeptdesign, Kapazitätsoptimierung und Energieausgleich. Außerdem werden die offenen und interoperablen Industrial IoT- und Edge-Lösungen von B&R mit AI-basierten Anwendungen für die Live-Performance- und Energieoptimierung sowie für die vorausschauende Wartung von Tracksystemen und vieles mehr zu sehen sein.



Mehr als 150 B&R Experten freuen sich darauf, Kunden und Interessenten durch 20 Live-Demos und 7 interaktive Workstations zu führen. Die Besucher können sich selbst von der Leistungsfähigkeit der adaptiven Fertigung für mehr Flexibilität und Produktivität auf kleinem Raum überzeugen und das Potenzial offener Standards für mehr Performance, einfache Skalierbarkeit und neue Geschäftsmodelle entdecken.