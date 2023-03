Unternehmen aus aller Welt haben sich schon für die Fachmesse SPS im Herbst registriert. Unter ihnen Keyplayer wie Bosch Rexroth, SICK, Phoenix Contact, Beckhoff Automation, WAGO sowie Endress+Hauser, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, Start-Ups und Spezialisten.

„Nach dem erfolgreichen Restart im vergangenen Jahr hat sich das Interesse an der SPS weiterhin verstärkt und die Rückmeldungen liegen bereits deutlich über Vorjahresniveau zum gleichen Zeitpunkt. Zudem sind wir derzeit mit vielen weiteren Unternehmen in Kontakt,“ so Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS bei Mesago Messe Frankfurt.