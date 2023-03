In seinem neuen Aufgabenbereich vereint CTO Martin Forster die Produktion sowie die Technik, Investitionen und die Planung unter sich. Ein wichtiger Fokus wird außerdem auf dem Bereich Qualität liegen. Forster verantwortet dabei in seiner Zuständigkeit nicht nur das Hauptwerk in Attnang-Puchheim, sondern auch die Produktionsstandorte in Bad Gastein und Tenneck. „Die ganze Branche erwartet in den nächsten Jahren steigende Herausforderungen. Mein Hauptaugenmerk liegt daher darauf, unsere Standorte für diese Veränderungen zu rüsten, damit der Name Spitz auch in Zukunft für effiziente Produktion und bedingungslose Lebensmittelqualität aus Österreich steht“, so der neue CTO zu seiner Aufgabe. „Mit Martin Forster begrüßen wir in der Geschäftsführung einen mehr als versierten Branchenexperten, der mit seiner umfassenden Erfahrung und gleichzeitigem Innovationsdenken den Produktionsbereich zukunftsfit aufstellen wird“, zeigt sich CEO Walter Scherb überzeugt.