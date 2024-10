Lassen Sie uns nun noch einmal näher auf die Praxis schauen. Beginnen wir mit dem Thema Sicherheit. Was bietet SSI Schäfer hier an?

Eisenhut: In erster Konsequenz geht es darum, etwaige Hindernisse in den Arbeitsgassen umgehend zu erkennen und ohne jeden Zeitverzug zu handeln. Hierzu verfügen unsere Anlagen über ein mehrstufiges Warnsystem: Der Zutrittsschutz zur aktuell geöffneten Gasse erfolgt über Lichtschranken, die vor und hinter den Verschieberegalblöcken am Boden angebracht sind. Wird ein Lichtstrahl unterbrochen, stoppt die gesamte Anlage. Weitere Lichtschranken sind auf den Längsseiten der Fahrwagen in Fußhöhe angebracht. Dieses zusätzliche Schutzsystem erkennt in Bruchteilen einer Sekunde, wenn Ware – aus welchen Gründen auch immer – in die Arbeitsgasse fällt, während ein Wagen bewegt wird. Auch in diesem Fall stoppt die Anlage sofort. Selbstverständlich erfüllen wir damit auch alle regulatorischen Auflagen. Was selbstverständlich auch für den Bereich des Brandschutzes gilt. Zudem gewährleisten wir einen gesicherten Anlagenbetrieb in erdbebengefährdeten Regionen. Hierzu liefern wir unsere Produkte in einer erdbebensicheren Ausführung aus.

In seismisch aktiven Gebieten ist vorbeugende Instandhaltung sicherlich ein besonderes Thema. Doch abgesehen davon ist eine solche Anlage ja ohnehin schon großen Verschleißrisiken ausgesetzt. Wie begegnet SSI Schäfer diesem Umstand?

Eisenhut: Die Frage ist absolut berechtigt. Um das tonnenschwere Verschieberegal, das unterstützende Schienensystem und den Hallenboden vor Verschleiß zu schützen, haben wir eine ganze Reihe von Faktoren berücksichtigt. Sämtliche technische Vorkehrungen hier aufzuzählen, würde den Rahmen unseres Gesprächs sprengen. Lassen Sie mich trotzdem fünf zentrale Aspekte herausgreifen. Beginnen wir mit der Lastenverteilung. Mit einem Vierrad-Fahrwerk erreichen wir, dass die auf den Boden wirkende Tragwerkslast bestmöglich im Raum verteilt wird. Gleichzeitig optimieren wir die Belastung der Räder. Jedes von ihnen verfügt über ein Rillenkugellager mit jeweils vier Laufbahnen, was einseitige Lagerbelastungen vermeidet. Zudem stellen wir mit Abstandssensoren sicher, dass die Fahrwagen entlang ihrer gesamten Breite stets parallel zueinander positioniert sind – unabhängig davon, ob sie gerade parken oder verfahren werden. Für gleichmäßige Fahrbewegungen sorgen im Übrigen auch die Elektromotoren der Regalwagen, die über zwei Getriebestufen in Direktverzahnung verfügen. Die befahrenen Schienenprofile wiederum bestehen aus hochfestem Stahl mit einem spezifischen Profil, das sich stabil in der Bodenplatte der Halle verankern lässt. All dies sorgt dafür, dass sich die Instandhaltungskosten und Ausfallzeiten der Regalanlagen minimieren lassen.