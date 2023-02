Das außeruniversitäre Spitzenforschungszentrum für elektronikbasierte Systeme, Silicon Austria Labs (SAL), hat einen neuen Forschungschef: Bruno Clerckx, der aktuell am Imperial College in London eine Professur für Elektrotechnik und Elektronik hält. Er wird seine neue Position als Chief Technology Officer (CTO) im Jänner 2023 antreten, teilte Forschungszentrum mit Hauptsitz in Graz am Mittwoch mit. Clerckx übernimmt die Funktion vom interimistischen CTO Alfred Binder, der am SAL die Forschungseinheit Hete­ro­ge­neous Inte­gra­tion Tech­no­lo­gies leitet.



Als CTO wird Clerckx die oberste technische Leitungsposition und den gesamten Forschungsbereich von SAL innehaben. Die Ergebnisse der Forschung des bisherigen Leiters für drahtlose Kommunikation und Signalverarbeitung am Imperial College wurden nicht nur in mehr als 250 Publikationen veröffentlicht, sondern werden weltweit in Milliarden von mobilen Endgeräten und Basisstationen eingesetzt, wie es vonseiten SAL hieß. Von 2006 bis 2011 bekleidete Clerckx unterschiedliche Forschungspositionen beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung, die Zahl seiner Patente habe bereits die 70er-Marke überschritten.



