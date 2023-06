Sebastian Grafe, der sowohl in England gelebt als auch zwei Masterabschlüsse in Internationaler Betriebswirtschaft (Madrid) und Internationalem Management (Shanghai) erworben hat, möchte das internationale Geschäft des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Gleichzeitig soll Grafe dabei nicht an Agilität verlieren, wie es bei solchen Expansionsvorhaben oft der Fall ist. Derzeit erwirtschaftet das Unternehmen bereits etwa ein Drittel seines Umsatzes im Ausland. Es investiert gezielt in den Export, um lokale Mitarbeiter:innen zu gewinnen, die die Sprache, die kulturellen Besonderheiten und die spezifischen Anforderungen der Märkte kennen. Nach Sebastian Grafes Plänen soll das Unternehmen gesund wachsen, also nicht ausschließlich an Umsatzzielen ausgerichtet sein.

Der europäische Markt ist für Grafe weiterhin wichtig. Neben Niederlassungen in Polen und Italien gibt es ein Schwesterunternehmen in der Schweiz und Vertriebsmitarbeiter vor Ort in Spanien, Frankreich, Ungarn und Tschechien. Bereits jetzt ist der Kunststoffhersteller ein bevorzugter Lieferant für viele internationale Unternehmen und exportiert derzeit seine Masterbatches und Compounds in über 60 Länder weltweit.

