Dr. Sebastian Durst ist nach zehn Jahren als Unternehmensberater seit 2015 bei Weidmüller tätig. Christian Gläsel, Aufsichtsratsvorsitzender des Familienunternehmens, freut sich: Mit Dr. Durst konnten wir einen Experten aus den eigenen Reihen für die Position des CEO gewinnen, der die erfolgreiche Transformation von Weidmüller kraftvoll vorantreiben wird.

Dr. Christian von Toll, bisher verantwortlich für den Vertrieb in der DACH-Region, wird als Chief Sales Officer (CSO) in den Vorstand berufen. Mit seiner umfangreichen Vertriebserfahrung, unter anderem in den USA, wird er das globale Geschäft stärken und die Kundennähe weiter ausbauen. Dr. Timo Berger, bisher CSO und davor in verschiedenen Technologiefunktionen tätig, übernimmt das Ressort des Chief Technology Officer (CTO) und wird die marktorientierte Entwicklung von Produkten und Lösungen vorantreiben. André Sombecki mit seiner breiten Erfahrung im Bereich Finanzen und Controlling bleibt Chief Financial Officer (CFO) und sorgt für Stabilität und Kontinuität in der kaufmännischen Führung des Unternehmens.