Sie haben einmal gesagt, das Thema 3D-Druck ist zu 80% digitales Business. Können Sie das genauer erklären?



Für den 3D-Druck braucht man die 3D-Daten plus die Bauteilanleitung als „Kochrezept“. Nur damit kann man die Qualität und die Reproduzierbarkeit für das Serienteil gewährleisten. Und wenn dieser digitale Zwilling eines Teils in einem virtuellen Lager liegt, kann man ihn unendlich lange produzieren.



Wo werden die Teile dann gefertigt?



Einerseits arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, die zertifiziert sind, andererseits haben wir eigene Drucker bei uns und außerdem lassen wir auch am Point of Use produzieren. Ich streame die Datensätze oder die Lizenzen zum Drucken also dorthin, wo ein Teil ausgedruckt werden soll.



Welche Rolle spielt die Blockchain-Technologie für Ihr Geschäftsmodell?



Von den Daten erzeugen wir Drucklizenzen, was über eine Blockchain, sogenannte Smart Contracts, läuft. Wenn ein Kunde ein Teil zum Beispiel dreimal braucht, schicken wir ihm die Lizenz zum Drucken und er kann sie einlösen, in seinem Drucker platzieren und sein Teil genau dreimal produzieren. Das nennt sich Digital Rights Management.