3D-Druckverfahren sollen ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Bestandteil der Industrieprozesse der Zukunft werden. Davon ist Christopher König, Technischer Geschäftsführer beim Technologie-Dienstleister Dreigeist, überzeugt: „Ganz gleich, ob Unternehmen auf eine vereinfachte Fertigung von Mustern setzen oder ihre gesamte Produktion auf autonome und nachhaltige Fertigungsverfahren umstellen wollen: Die Additive Fertigung bietet enormes Innovationspotenzial, an das sich viele Entscheider:innen bislang jedoch nur wenig herantrauen. Das möchten wir ändern.“

Und zwar mit seiner Veranstaltungsreihe „MAKE in Nürnberg“, die am 29. März 2023 Premiere feiert. Diese will Dreigeist "von Machern für Macher" anbieten. "Wir sind selbst Anwender. Wir kennen auftretende Fragen und Probleme und wir werden darüber offen sprechen“, so König. Bei „MAKE in Nürnberg“ sollen Expert:innen der aktuellen Entwicklungsvorreiter zu Wort kommen, die die komplette Bandbreite der derzeit verfügbaren 3D-Drucktechnologien beleuchten.