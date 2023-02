„Wir verzeichnen erhöhtes Interesse der Firmen an einer Teilnahme an der diesjährigen MSV. Es kehren auch Aussteller zurück, die im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht an der Messe teilnehmen konnten“, ist Michalis Busios, Direktor der MSV, optimistisch. Welche Schwerpunkte in diesem Jahr geplant sind, erfahren Sie hier: Brünn - wo Maschinenbauer zusammenkommen