„Wir verzeichnen erhöhtes Interesse der Firmen an einer Teilnahme an der diesjährigen MSV. Es kehren auch Aussteller zurück, die im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht an der Messe teilnehmen konnten. Dies bestätigt, dass Messen für Aussteller eine wichtige Geschäftsplattform sind“, sagt Michalis Busios, Direktor der MSV. Unter den angemeldeten Firmen finden sich Arburg, Bibus, BOLE Europe Technology, Bomar, Fronius, Galika, GF Machining Solutions, ISCAR ČR, LASCAM systems, Maschinenfabrik Berthold Hermle, Tecnotrade obráběcí stroje, TEXIMP SA oder Walter. Bestätigt ist auch der Partner der diesjährigen Auflage, zu dem die französische Region Auvergne-Rhône-Alpes gewählt wurde. Interessierte Firmen können bis zum 15. April 2022 noch ihre Ausstellungsfläche buchen.

Digitalisierung der Industrie als tragendes Thema der MSV

Auch dieses Jahr werden neueste Produkte und Leistungen rund um die Digitalisierung von Firmen im Rahmen der Sonderschau Digitale Fabrik 2.0 vorgestellt. „Ziel des Projekts ist, alle Benefits im Zusammenhang mit der digitalen Transformation aufzuzeigen, die sich vor allem durch die Effizienzsteigerung von Abläufen in Unternehmen ergeben. Die Messebesucher bekommen Prototypen smarter autonomer Maschinen zu sehen und lernen die Prinzipien künstlicher Intelligenz kennen. Vorbereitet wird auch die bereits dritte Konferenz über Digitalisierung in der Industrie. Außerdem möchten wir das Thema 5G vertiefen“, erklärt Direktor Busios. Aktuelle Fragen zur Digitalisierung in der Industrie werden auch im Rahmen des Programms auf der Digital Stage behandelt werden.