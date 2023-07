Hans-Peter Buber hat Microtronics vor 16 Jahren gegründet und ist seit Anbeginn auch in der Position des CEO. Martin Buber unterstützte das Unternehmen Jahrelang als Product & Business Development Manager und ist nun in die Geschäftsleitung aufgestiegen. Außer ihm ist auch Martin Mayer neu an der Spitze des Unternehmens aus Ruprechtshofen.

Stefan Pfeffer, Managing Director Finance, sieht sich mit der Neuaufstellung der Geschäftsführung für einen zukünftigen Wachstumskurs "perfekt gerüstet.“ Hans-Peter Buber drück seinen Stolz darüber aus, „dass wir es geschafft haben, Produkte aus Ruprechtshofen in die ganze Welt zu liefern".

Die Wirtschaftlichkeit von digitalen Lösungen und die Weiterentwicklung der digitalen Technologien haben die Position der Microtronics gefestigt. „Die Stärke unseres Unternehmens liegt darin, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Wünsche unserer Kunden erfolgreich umsetzen “, so Martin Mayer.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!