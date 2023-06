Petronela Altrichter blickt auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungsrollen im Vertrieb, Consulting, Controlling bzw. Operations und Marketing zurück. Im Laufe ihrer Karriere hat sie eine Vielzahl von Kulturen und Märkten in West-, Zentral- und Osteuropa kennengelernt. „Nun bin ich mit all diesen Erfahrungen im Gepäck zurück, um gemeinsam mit dem österreichischen Team ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich blicke voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit und darauf, den bisher erfolgreichen Kurs weiterhin fortzusetzen und unsere Kunden und Partner bei deren Digitalisierung und Wachstum zu unterstützen“, zeigt sich die 44-Jährige erfreut über die neue Herausforderung.



Auch Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, freut sich über die Gewinnung von Petronela Altrichter für die Position des COOs. "Petronela wieder bei uns begrüßen zu dürfen, ist mir eine besondere Freude“, so Erlach über die jüngste Veränderung im Team.