Mayer-Rosa ist derzeit bereits Senior Director, Industrial Automation Business Group bei Delta Electronics EMEA Region. In dieser Funktion, die er weiterhin ausüben wird, ist er auch verantwortlich für das Key Account Management, EMEA IABG Marketing und Sales Country Management für Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich. Er spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Formulierung der EMEA-Geschäftsstrategie.

"Ich freue mich auf die Herausforderung, als Head of IRS zum Geschäftserfolg von Delta noch stärker beitragen zu können. Mit der erfolgreichen Markteinführung der D-Bots, deren Launch auf der Hannover Messe erfolgte, haben wir bereits einen großen Achtungserfolg im Bereich Smart Manufacturing Solutions erzielt. Mein Ziel ist es nun, unser entsprechendes Marktengagement in allen Richtungen weiter auszubauen“, kommentiert Michael Mayer-Rosa erstmals in seiner neuen Funktion.

Bevor Mayer-Rosa zu Delta EMEA kam, brachte er mehr als 20 Jahre umfassende Erfahrung in der Roboter- und Automatisierungsbranche mit, mit einer starken Erfolgsbilanz in Marketing und Geschäftsentwicklung. Er hatte mehrere leitende Positionen bei renommierten Unternehmen wie Balluff und Leuze Deutschland inne, wo er die technische Entwicklung, das Produktmanagement und die globale Geschäftsexpansion leitete.