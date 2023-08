Markus Kaiser verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in internationalen Vertrieb- und Managementpositionen mit Stationen in Asien, USA und Russland. Neben der Leitung lokaler Tochtergesellschaften und Geschäftsregionen mit Ergebnisverantwortung, hat er erfolgreich nachhaltige Vertriebsorganisationen aufgebaut und strategische Veränderungsprozesse umgesetzt. Kaiser ist neu in den Bystronic-Konzern eingetreten, davor leitete er den Vertriebsbereich Asien sowie das Globale Key Account Management der Trotec Laser GmbH. Nach dem BWL Studium an der Johannes Kepler Universität startete Kaiser seine Karriere bei IBM, er ist Absolvent der HTL Braunau.