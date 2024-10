Mit Marc Wucherer übernimmt ein ausgewiesener Experte für die Automatisierung im Maschinenbau die Führungsrolle bei Lenze. Ab 2022 war er Vorstandsvorsitzender des mittelständischen Ventilatoren- und Antriebsherstellers Ziehl-Abegg. Seit 2017 war er Vorstandsmitglied bei dem Antriebs- und Steuerungsanbieter Bosch Rexroth mit Verantwortung für den weltweiten Vertrieb und später zusätzlich für das Fabrikautomationsgeschäft.

Seine berufliche Laufbahn startete Wucherer 1996 bei Siemens. Er hatte dort verschiedene Fach- und Führungsaufgaben, unter anderem im Vertrieb in Deutschland und China. Marc Wucherer studierte Allgemeine Elektrotechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg, berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hagen und promovierte an der Fakultät Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz.