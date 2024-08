LCM setzt unter anderem auf die eigenentwickelte Software-Plattform „SyMSpace“. In diese fließt seit mehr als 15 Jahren die geballte Expertise aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit am LCM. Die Mehrzieloptimierung von SyMSpace kam etwa bei der Entwicklung des elektrischen Schiffsmotors eVSP des deutschen Technologiekonzerns Voith oder bei der Optimierung eines Verdichters für den Motorenhersteller Pankl Turbosystems zum Einsatz. Dabei werden in hochkomplexen Berechnungen Länge, Gewicht und Wirkungsgrad von Bauteilen so perfekt aufeinander abgestimmt, dass danach kein Parameter mehr verbessert werden kann, ohne einen anderen zu verschlechtern. "So setzen wir neue Standards jenseits bisher gültiger Grenzen. Viel spannender kann eine Arbeit gar nicht sein“, sagt Nader.

Erklärtes Ziel des neuen CSO ist es daher, die Partner in der Industrie vom enormen Nutzen von Forschungsprojekten zu überzeugen, die durch Produkt- oder Prozessinnovationen konkrete Wettbewerbsvorteile erzeugen. "Für das LCM ist das COMET K2 Kompetenzzentrum “Symbiotic Mechatronics“ ein unbezahlbarer Forschungs- und Wissensmotor“, betont Nader. „Deshalb ist es wichtig, dass die COMET-Förderung als Antrieb für die Transformation der heimischen Industrie erhalten bleibt.“ Nader will auch das Engagement um EU-Forschungsmittel verstärken. Dazu sollen die spezifischen Stärken des LCM zukünftig in internationalen Netzwerken deutlicher kommuniziert werden, um Forschungsinstitutionen und Unternehmen mit F&E-Fokus für gemeinsame Projekte gewinnen zu können. "Das ist ein Wettbewerb um Ideen und Konzepte, bei dem das LCM gute Karten hat“, ist Nader überzeugt.