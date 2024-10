Pierer trennt sich von Anteilen : Leoni-Chef Klaus Rinnerberger enthusiastisch über Teilverkauf an Chinesen

Leoni-Chef Klaus Rinnerberger bewertet den Teilverkauf des deutschen Automobilzulieferers Leoni an die chinesische Luxshare durch den österreichischen Unternehmer Stefan Pierer positiv. Mit dem Verkauf gewinne Leoni mehr als einen neuen Investor, so Rinnerberger. "Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft mit Luxshare das Beste ist, was Leoni passieren kann", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Freitag in Kitzingen veröffentlichten Interview.