Noch-CTO bei Lenze, Frank Maier, verlässt nach 14 Jahren im Vorstand das Unternehmen zum 30. April. Er wolle seiner Familie und seinen persönlichen Interessen mehr Zeit widmen, hieß es als Begründung in einer Aussendung. Zum neuen Technikvorstand wurde nun Claus Bischoff ernannt. Als solcher ist er verantwortlich für die Bereiche Forschung & Entwicklung sowie Innovation. In dieser Rolle wird er die digitale Transformation des Unternehmens und die technologische Weiterentwicklung des Lenze-Leistungsangebots weiter vorantreiben.



Frank Maier trat 2005 ins Unternehmen ein, in dieser Zeit entwickelte sich Lenze zu einem weltweit erfolgreichen Automatisierungsspezialisten. Er trieb unter anderem den Umbau des Produktportfolios in einen skalierbaren Mechatronik-Baukasten voran und legte besonderes Augenmerk auf den Ausbau des Software-Portfolios sowie der Softwarekompetenz. „Über fast zwei Jahrzehnte hat Frank Maier die Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und große technische Meilensteine realisiert. Ich danke ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Lenze-Eigentümerfamilie für die geleistete Arbeit und die erreichten Erfolge. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute,“ sagt Michael Paul, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lenze SE. Lenze CEO Christian Wendler ergänzt: „Mit Claus Bischoff bekommen wir einen hervorragend geeigneten Nachfolger. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Kollegen.“