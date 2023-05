Komax Austria Geschäftsführer, Thomas Stummer, und sein Team stellen unter anderem die kompakte, vollautomatische Kabelverarbeitungsmaschine Zeta 620 vor: Die Zeta Serie verarbeitet bis zu 13 Werkzeuge und 36 Drähte zeitgleich und kann ebenso die Stückzahl 1 einfach umsetzen. Damit bietet die Zeta 620 einen preiswerten Einstieg in die Welt der Kabelkonfektion und sichert durch Zeit- und Kostenersparnis einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.



Laut Stummer wird die Digitalisierung auch für KMUs immer wichtiger: „Bedingt durch den Arbeitskräftemangel schreitet in Firmen jeglicher Größe die Automatisierung schneller voran. Es wird in Zukunft mehr Automatisierungsmöglichkeiten geben müssen, und wir bei Komax bieten dafür die Lösungen an."

Gezeigt werden ebenfalls die innovative Abläng- und Abisoliermaschine Kappa 330, der verblüffend effiziente Tintenstrahldrucker M1630 und das Stand-alone-Abzugskraftmessgerät MicroPull 10. Gespräche mit den Experten von Komax vor Ort sind am Stand 142 möglich. Sie sollen sowohl einen professionellen Überblick der kompletten Fertigungslinie verschaffen als auch Informationen über die Einzelgeräte zur Verarbeitung eines breiten Kabelspektrums liefern