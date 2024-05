Schon mehrfach, auch im vergangenen Jahr, gab es ähnlich dramatische Warnungen. Diesmal fällt die Veröffentlichung mit dem KI-Gipfel in Seoul zusammen. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens am Dienstag versprachen unter anderem US-Konzerne wie Google, Meta und Microsoft einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie. Die Frage, ob die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI als Vorreiter der KI-Technologie verantwortungsvoll genug agiert, ist am Wochenende erneut in den Fokus gerückt. Entwickler Jan Leike, der bei OpenAI dafür verantwortlich war, KI-Software für Menschen sicher zu machen, kritisierte nach seinem Rücktritt Gegenwind aus der Chefetage. In den vergangenen Jahren seien "glänzende Produkte" der Sicherheit vorgezogen worden, schrieb Leike in X. Software zu entwickeln, die klüger ist als der Mensch, ist ein inhärent gefährliches Unterfangen", warnte er. Man müsse dringend herausfinden, wie man KI-Systeme kontrollieren könne, "die viel klüger sind als wir".