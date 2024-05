Das EU-KI-Gesetz definiert ein KI-System als „ein maschinengestütztes System, das so konstruiert ist, dass es mit einem variablen Grad an Autonomie betrieben werden kann und nach seiner Inbetriebnahme anpassungsfähig ist, und das für explizite oder implizite Zwecke aus den ihm zugeführten Eingaben ableitet, wie es Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugen kann, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können“, in Übereinstimmung mit der neuesten OECD-Definition.



Schlüsselbegriffe dieser Definition sind „Schlussfolgerung“ und „Autonomie“, wodurch sich ein System der künstlichen Intelligenz eindeutig von jeder anderen Software unterscheidet, deren Ausgabe durch einen strikten Algorithmus (wenn x, dann y) vorherbestimmt wird. Diese Definition ist bewusst weit gefasst, um sicherzustellen, dass das KI-Gesetz nicht in naher Zukunft veraltet. Sie unterscheidet sich deutlich von der ursprünglichen Definition von Systemen der Künstlichen Intelligenz, in der das Konzept mit einer vordefinierten Liste von Technologien und Methoden in Verbindung gebracht wurde, und verfolgt einen technologieneutralen und kohärenten Ansatz.