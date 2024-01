Die zunehmende Bedeutung von Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, begründet die Einrichtung einer neuen Servicestelle für Künstliche Intelligenz bei der RTR. Die Servicestelle soll unter anderem über regulatorische Rahmenbedingungen und mögliche Auswirkungen von KI auf die Cybersicherheit informieren. Sie soll Studien, Analysen und Fachtagungen durchführen, Webguides für den Einsatz von KI im Medienbereich inklusive Best-Practice-Modellen zur Verfügung stellen, öffentliche und private Rechtsträger beraten und sich regelmäßig mit Marktteilnehmern im Medienbereich austauschen.

Laut Digitalstaatssekretär Florian Tursky sei es sinnvoll, mit der Einrichtung einer Servicestelle für Künstliche Intelligenz nicht auf den AI-Act zu warten, sondern "in Vorleistung zu gehen". Schließlich wisse man schon jetzt "ziemlich genau", was im AI-Act stehen werde. So könne man sich bereits im Vorfeld auf die Zertifizierung von KI-Systemen vorbereiten. Die Servicestelle ist laut Tursky sowohl für Unternehmen als auch für Konsumenten gedacht, zudem sollen die Sozialpartner in anderer Form eingebunden werden. Der Beirat solle jedoch der Wissenschaft vorbehalten bleiben, so der Staatssekretär.