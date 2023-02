Schon auf der letzten K vor drei Jahren untermauerten die Aussteller:innen die Notwendigkeit funktionierender und geschlossener Kreisläufe entlang der gesamten Wertstoffkette. Noch nie zuvor hatte sich die Branche so einstimmig einer Thematik angenommen und so geschlossen an Lösungen rund um Umweltverträglichkeit, Ressourcenschonung und Abfallvermeidung gearbeitet. Diese Entwicklung hat seitdem enorm an Fahrt aufgenommen. Die K 2022 soll zeigen, dass die Branche Verantwortung übernimmt und Kunststoffe zukünftig nicht das Problem, sondern Teil der Lösung sein werden. Deshalb lauten die drei großen Leitthemen der K 2022 Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung.



Kunststoffe ermöglichen Leichtbau, Elektromobilität, die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie. Dabei ist die Circular Economy existenziell, während die Digitalisierung ein unerlässlicher Enabler in Sachen Transparenz und Ressourceneffizienz ist. Alle drei Leitthemen werden auch in den Specials der K 2022 breiten Raum einnehmen.

