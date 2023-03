Vom kompakten Fresh up für Instandhaltung und Asset Management über Klassiker wie optimierte Anlagen- und Instandhaltungsstrategien, Ersatzteilmanagement, Auftragsplanung, Vibrationsanalysen bis hin zu Werkzeugen für die Personalführung technischer Teams in unsicheren Zeiten - Stichworte Veränderungsprozesse, New Work, Fachkräftemangel, usw.

Abgerundet wird das Konferenzprogramm mit: