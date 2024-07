Die Nachfrage nach IoT-Lösungen und der Boom der Künstlichen Intelligenz haben die geschäftliche Entwicklung von Sick in den letzten Jahren erheblich vorangetrieben. Dennoch blieb das Unternehmen von der globalen Chipkrise weitgehend unberührt. Wie schätzen Sie die aktuelle Marktlage ein?

Christoph Ungersböck: Diese Zeit lässt sich rückblickend als besonders erfolgreich beschreiben, und auch aktuell können wir uns über die Marktlage nicht beklagen. Einige sehr große Projekte kommen uns entgegen, sodass das laufende Geschäft insgesamt als stabil bezeichnet werden kann. Die vergangenen Jahre waren durch die globale Lieferkettenproblematik geprägt, die auch uns vor Herausforderungen stellte. Unser Stammhaus in Deutschland hat jedoch hervorragende Arbeit geleistet und viele Probleme lösen können, indem alternative Wege gefunden wurden. Diese Lösungen haben sich bewährt. Natürlich gab es auch bei uns schwierige Phasen mit Engpässen. Insgesamt betrachtet sind wir jedoch gut durch die Krisenjahre gekommen, was ein wesentlicher Grund für unsere derzeitige positive Entwicklung ist.

Das dürfte auch am Produktportfolio liegen, das auf die aktuellen Trends gut abgestimmt ist. Welche Lösungen suchen derzeit Ihre Kunden?

Ungersböck: Hochwertige, zuverlässige Sensoriklösungen punkten in allen Bereichen. Als Lieferant legen wir großen Wert auf technische Exzellenz und marktorientierte Innovation. Unsere Systeme bieten bewährte Qualität zu vernünftigen Preisen. Zudem steigt die Nachfrage nach Komplettlösungen. So bieten wir zum Beispiel im Bereich Logistik umfassende Pakete an, die nicht nur Sensoren, sondern auch Systemtechnik und Services umfassen. Diese ganzheitlichen Lösungen eröffnen wertvolle Vorteile für unsere Kunden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Automatisierung. Der Bedarf an automatisierten Lösungen wächst stark – das verlangt nach entsprechender Sensorik – was unsere Entwicklung ebenfalls positiv beeinflusst.

Ist das Versprechen der Industrie 4.0 nun endgültig auch bei den KMU angekommen?

Ungersböck: Ja, das sieht man in der Praxis. Industrie 4.0 wird in vielen Bereichen besonders von kleinen und mittleren Unternehmen vorangetrieben. Diese sind oft experimentierfreudig und suchen nach einzigartigen Verkaufsargumenten. Als Lieferant unterstützen wir sie dabei, indem wir gemeinsam mit ihnen Lösungen entwickeln, die helfen, ihre Maschinen, Prozesse und Produkte zu optimieren. Wir bieten nicht nur die passenden Produkte, sondern auch das notwendige Know-how, um diese erfolgreich in der Praxis anzuwenden. KMU setzen neue Technologien schnell um, besonders wenn diese leicht zu integrieren und zu nutzen sind. Dies gilt beispielsweise für KI-Lösungen, die komplexe Programmierungen überflüssig machen und einfach zu bedienen sind. Das trifft auch auf den Bereich der kollaborativen Roboter und andere Automatisierungslösungen zu, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.