Auf dem Fachforum Instandhaltung powered by PILZ konnten sich Instandhalter:innen und Serviceingenieur:innen kompaktes Wissen aneignen. Die 30-minütigen Vorträge zeigten auf, was heute bereits technisch möglich ist und welche Trends für die Instandhaltung noch kommen werden. Die Themen drehten sich unter anderem um Smart Maintenance, Energiewende und Künstliche Intelligenz.



Die nächste IN.STAND findet am 7. und 8. November 2023 statt.

