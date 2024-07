Wenn Sie ihr erstes Jahr als Chefin von Siemens Österreich Revue passieren lassen. Was ist Ihnen bereits gelungen?

Patricia Neumann: Es ist wahrscheinlich alles viel zu schnell vergangen. Und das ist es auch in der Tat, weil die Aufgabe nicht nur eine sehr schöne ist, sondern auch eine sehr vielfältige. Ich erinnere daran, Siemens Österreich ist ein Länderverbund mit weiteren 25 Ländern. Es gilt die Länder zu besuchen, was mir im Großen und Ganzen in den ersten zwölf Monaten gelungen ist. Leider war kein Besuch nach Israel und in die Ukraine aufgrund der bestehenden Konflikte möglich. Dort wird viel mit virtuellen Townhalls und anderen Kommunikationsmethoden gearbeitet. Das heißt, Menschen kennenzulernen, das Geschäft kennenzulernen, unsere Kunden, unsere Partner, das war sozusagen die Hauptaufgabe in den ersten zwölf Monaten. Und dann beginnen die Dinge sich ein Stück weit zu wiederholen und man kann man auch den nächsten Schritt angehen. Mein Ziel ist es, drei wesentliche Punkte voranzutreiben: Technologie mit Purpose, die Nachhaltigkeit und das Ganze im Verbund in einem Ökosystem.

Wie spiegelt sich diese Strategie auf der technologischen Seite?

Neumann: Ich nehme jetzt ein Beispiel, unser Research-Projekt mit der Seestadt Aspern. Dort sind Produkte entstanden, die es in die Siemens Global Product Roadmap geschafft haben und offiziell für den Rest der Welt verfügbar sind. Ist uns etwas gelungen auf dem Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, es gibt kein Kundengespräch, kein Partnergespräch, kein Gespräch, das ich mit Kolleginnen und Kollegen bei Siemens führe, wo das Thema Nachhaltigkeit in einem breiteren Kontext nicht Thema ist– also nicht nur der CO2-Fußabdruck, sondern auch, wie man als Unternehmen resilient bleiben kann. Ist uns etwas gelungen auf der Seite Ökosystem? Sie kennen den Siemens Xcelerator, unsere digitale Plattform, mit der wir den Technologie-Stack einfach konsumierbar machen. Ich würde sagen, ja, auf allen drei Säulen ist der Fortschritt erkennbar und machbar. Aber für mich fast wichtiger noch ist zu sagen, dass wir mit den Themen auf der richtigen Schiene sind.