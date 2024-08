Die Besucherinnen und Besucher erwartet insgesamt 26 Stunden hochkarätiges Programm - ein ausgewogener Mix aus Vorträgen, Diskussionen, Workshops und genügend Raum für Austausch und Networking. Unter den mehr als 80 Speakern finden sich so spannende Persönlichkeiten wie etwa Andrea Renda (CEPS), Alexia Cambon ( Microsoft), Jan Wörner (acatech), Elizabeth Churchill (MBZUAI), Thomas Henzinger (FORWIT), Gauri Singh (IRENA) oder André Loesekrug- Pietri (JEDI). Ergänzend und vertiefend zum Generalthema finden Workshops statt, die in bewährter Weise in Kooperation mit Partnerorganisationen ausgerichtet werden.

"Bei den Technologiegesprächen wird es erstklassige Diskussionen mit führenden Fachleuten geben, die ihr Wissen aus verschiedenen Disziplinen in interdisziplinären Debatten einbringen. Es geht um brennende Zukunftsfragen, die uns alle betreffen. Zudem bietet die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch und zum Networking", so Andreas Kugi.



Über die Technology Talks Austria 2024 Erstmals im Jahr 1983 im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach durchgeführt, finden die Technology Talks Austria heuer am 12. und 1 3. September erstmals in Wien statt. Veranstaltet werden die neuen Technologiegespräche vom AIT Austrian Institute of Technology in Kooperation mit den Bundesministerien für Klimaschutz (BMK), Wirtschaft (BMAW) und Wissenschaft (BMBWF) sowie der Industriellenvereinigung (IV). Zahlreiche Forschungsorganisationen sind als Partner eingebunden.

Anmeldung und weitere Informationen: https://www.technology-talks-a...