Vom 17. bis 20. Mai 2022 fand erstmals in Stuttgart die GrindingHub statt. Sie ist die neue Fachmesse für die Schleiftechnik. Ausgerichtet wird sie in einem Zweijahres-Turnus vom VDW in Kooperation mit der Messe Stuttgart und der Schleiftagung sowie in ideeller Trägerschaft des Industriesektors „Werkzeugmaschinen“ von Swissmem (Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie). Die Schleiftechnik gehört in Deutschland zu den Top-4 Fertigungsverfahren innerhalb der Werkzeugmaschinenindustrie. 2021 hat die Branche, laut amtlicher Statistik, Maschinen im Wert von 820 Mio. Euro produziert. 85 Prozent gingen in den Export, davon etwa die Hälfte nach Europa. Die größten Absatzmärkte sind China, die USA und Italien. International führen 2021 China, Deutschland und Japan die Weltrangliste an. Weltweit produzierte die Schleiftechnik 2021, nach Schätzungen des VDW, Maschinen im Wert von 4,7 Mrd. Euro.

(Ebenfalls interessant: Womit Österreich auf der GrindingHub 2002 vertreten war)